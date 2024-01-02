В Киеве начались проблемы с интернетом

Перебои с интернетом отмечены в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на сервис Netblocks.

В публикации назвали этот случай самым серьезным за последние месяцы.

Утром 2 января серию взрывов зафиксировали в Киеве, в результате чего нарушилось электроснабжение украинской столицы. Компания ДТЭК позже уточнила, что частично нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах украинской столицы. Издание «Страна.ua» предположило, что электроэнергию в упомянутых районах могли отключить превентивно.

Затем взрывы в Киеве возобновились. При этом на всей территории Украины, в том числе и в столице страны, объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в Подольском районе горит складское здание. Огонь охватил площадь в 2000 квадратных метров.

Ранее в Винницкой области сообщили о взрывах.