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В Москве минувшая ночь стала самой холодной с 1996 года

Синоптик Позднякова: ночь 2 января в Москве оказалась самой холодной с 1996 года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве минувшей ночью зафиксированы самые сильные морозы для 2 января с 1996 года. Минимальная температура составила минус 20,2 градуса, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

«Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для этой даты января, на ВДНХ минимальная температура составила минус 20,2 градуса», — говорится в посте синоптика.

По словам Поздняковой, до этого столь сильные морозы фиксировались в столичном регионе 28 лет назад, в 1996 году, – минус 21,3 градуса.

Накануне в Москве и Московской области объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов. По данным синоптиков, столбик термометра в столице и области опустится на 7–12 градусов ниже климатической нормы, также ожидается гололедица.

До этого синоптик Евгений Тишковец сообщил, что рождественские морозы придут в Москву на январских каникулах.

Ранее россиянам рассказали, какая погода будет этой зимой.

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