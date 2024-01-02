В Москве минувшая ночь стала самой холодной с 1996 года

В Москве минувшей ночью зафиксированы самые сильные морозы для 2 января с 1996 года. Минимальная температура составила минус 20,2 градуса, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

«Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для этой даты января, на ВДНХ минимальная температура составила минус 20,2 градуса», — говорится в посте синоптика.

По словам Поздняковой, до этого столь сильные морозы фиксировались в столичном регионе 28 лет назад, в 1996 году, – минус 21,3 градуса.

Накануне в Москве и Московской области объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов. По данным синоптиков, столбик термометра в столице и области опустится на 7–12 градусов ниже климатической нормы, также ожидается гололедица.

До этого синоптик Евгений Тишковец сообщил, что рождественские морозы придут в Москву на январских каникулах.

Ранее россиянам рассказали, какая погода будет этой зимой.