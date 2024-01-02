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Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» прошел под контролем тиражной комиссии и экспертов F.A.C.C.T.

Специалист F.A.C.C.T. Зевахин: «Новогодний миллиард» разыграли без нарушений

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Пресс-служба «Столото»

«Столото» провело розыгрыш «Новогоднего миллиарда» под контролем тиражной комиссии и экспертов российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.

«В составе тиражной комиссии я лично проверил мешок и все бочонки, задействованные в розыгрыше. Абсолютно уверен, что никакие внешние обстоятельства на формирование выигрышной комбинации не влияли, она была сформирована совершенно случайным образом. Всем, кому сегодня посчастливилось стать миллионером, действительно просто улыбнулась удача», — заявил член тиражной комиссии, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Члены тиражной комиссии проверили бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий.

«Сегодня я вместе с другими членами тиражной комиссии засвидетельствовал новогодний розыгрыш легендарного «Русского лото». Могу с уверенностью сказать, что победителей праздничного тиража определил случай. Ни у меня, ни у моих коллег нет сомнений в том, что розыгрыш «Новогоднего миллиарда» прошел честно», — отметила председатель тиражной комиссии, шеф-редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгений Сазонов.

По итогам розыгрыша все члены комиссии подтвердили отсутствие нарушений, а также факт того, что выигрышная комбинация была сформирована случайным образом.

«Задача тиражной комиссии – убедиться, что лотерейный розыгрыш прошел с соблюдением всех требований, установленных законодательством. Я и мои коллеги удостоверились в прозрачности проведения столь ожидаемого розыгрыша. Решение признать праздничный 1526-й тираж «Русского лото» состоявшимся мы зафиксировали в протоколе тиражной комиссии», — сказала член тиражной комиссии, юрист, член Палаты налоговых консультантов Кристина Поливанова.

Также к проведению розыгрыша привлеки экспертов компании F.A.C.C.T., которые с помощью дополнительных методов проверки убедились, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» приняли участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями.

«Наша задача состояла в том, чтобы удостовериться, что в розыгрыше 1526-го тиража «Новогоднего миллиарда» приняли участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями. Основными объектами нашего исследования являлись значения хэш-суммы дампов базы «играющих» билетов до и после розыгрыша. По итогам проверки мы подтверждаем целостность базы билетов: данные в базе до и после тиража абсолютно идентичны», — сказал специалист Лаборатории компьютерной криминалистики компании F.A.C.C.T. Павел Зевахин.

Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» состоялся 1 января 2024 года. В 1526-м тираже разыграли главный приз в размере 1 млрд рублей. Билет, который принес своему обладателю главный приз новогоднего тиража, был приобретен в торговой точке «Столото» в Тюмени. Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 9 208 638 билетов, в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей.

Напомним, с 2014 года все лотереи в России являются государственными и проводятся под государственными надзором ФНС России.

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