Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась почти на 30%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 28,6%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 37,68 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 28,6%», – сообщили в ведомстве.

При этом там отметили, что в шести субъектах РФ зафиксировано увеличение заболеваемости, а в трех регионах более чем в среднем по стране.

В сообщении говорится, что за минувшую неделю в Российской Федерации были госпитализированы 6046 человек с коронавирусом, что на 22,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

В Оперштабе подчеркнули, что выздоровели за неделю 89 424 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 9% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

В конце декабря вице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова поручила руководству регионов предотвратить рост числа новых случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что Минздрав России продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений.