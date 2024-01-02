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Температурный минимум зимы обновился в Москве

Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве достигла -18,5 °C

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В ночь на 2 января в Москве зафиксировали понижение температуры воздуха до -18,5 °C. Это самое «морозное значение» за текущую зиму, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«<…> На базовой метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров опустились до минус 18,5», — уточнил в сообщении синоптик.

Такая температура на 6 градусов ниже январской нормы.

Тишковец обратил внимание, что холоднее всего было в Клину — до -25,1 °C. По прогнозу специалиста, в последующие сутки морозы в столице будут только усиливаться.

До этого департамент транспорта Москвы призвал жителей быть аккуратнее на улицах из-за предстоящей аномально холодной погоды. По данным МЧС, с 1 по 5 января в столице среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 7-12 °C ниже климатической нормы.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что аномальный холод с морозами от минус 30 до минус 54 градусов ожидается в 39 российских регионах.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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