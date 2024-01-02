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В Японии выросло число жертв землетрясений

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

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Mandatory credit Kyodo via Reuters

В Японии в результате серии мощных землетрясений погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что больше всего жертв в городе Вадзима в префектуре Исикава — 15 человек. При этом число пострадавших исчисляется десятками.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6.

В Главном метеорологическом агентстве Японии сообщили, это землетрясение стало самым мощным для региона Ното с 1885 года.

Сейсмологи считают, что афтершоки продолжатся в течение недели. Из-за землетрясения на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами, которую сняли утром 2 января. В настоящее время более 32 тысяч домов остаются без электричества, в ряде регионов отключены водоснабжение и связь. При этом сбоев в работе АЭС не выявили.

Ранее в сети распространились кадры землетрясения и цунами в Японии.

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Землетрясения в Японии
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