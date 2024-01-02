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В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве, центральной и восточной частях Украины объявили воздушную тревогу

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Oleh Dubyna/Shutterstock

Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще 12 регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

В красную зону на карте тревог попали Винницкая, Днепропетровская, Киевская, Николаевская, Одесская и другие области. Сирены также включились в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной республики, Запорожье и Херсонской области.

В ночь на 2 января тревога объявлялась практически во всех областях в центральной, восточной и юго-восточной частях Украины. В Киеве и Николаеве заявили о падении обломков после работы средств ПВО и о пожарах.

Вечером 1 января воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины — Днепропетровской и Николаевской областях.

До этого сообщалось о нескольких сильных взрывах в Киевской области на фоне действующей воздушной тревоги. Также на востоке Украины из-за взрывов получила повреждение одна из теплоэлектростанций.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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