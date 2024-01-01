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В Чечне появился новый город

Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города Ойсхар

В Чечне появился новый город Ойсхар. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения», — уточнил Кадыров.

По его словам, власти Чечни будут активно содействовать развитию нового города, в том числе привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создавать благоприятные условия для бизнеса.

До этого председатель правительства региона Муслим Хучиев рассказал, что власти Чечни и Ирана планируют проработать запуск прямого авиасообщения между Грозным и Тегераном. По словам главы кабмина, реализация проекта строительства и реконструкции аэропорта Грозный (Северный) им. А.А. Кадырова находится в активной фазе. Он позволит увеличить пассажиропоток до 1,5 млн человек в год, принимать все типы воздушных судов и значительно расширить географию воздушных маршрутов.

Ранее сын Кадырова встал за пулеметную турель «джихад-машины».

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