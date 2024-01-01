Полмиллиона человек встретили Новый год на главных площадках Москвы

Около 500 тысяч человек отпраздновали встречу Нового года на главных площадках Москвы, в парках, на ВДНХ и фестивале «Путешествие в Рождество». Такие цифры назвал столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Почти полмиллиона человек встретили Новый год на центральных площадках в каждом округе столицы», — написал градоначальник.

Согласно данным Собянина, торжественная программа затронула 21 московский парк и 12 окружных площадок.

«Традиционно одной из главных стала ВДНХ», — отметил мэр.

Он рассказал, что там гостям праздника продемонстрировали ледовое шоу и спектакли о символах-покровителях наступившего года. На территории остальных городских площадок тоже состоялись концерты, световые шоу и театральные постановки.

«До 3 часов ночи работали 26 площадок «Путешествие в Рождество», — подытожил глава столицы.

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До этого стало известно, что новогодние мероприятия 31 декабря на международной выставке-форуме «Россия» посетили более 120 тысяч человек из 89 регионов России. Для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов в РФ.

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