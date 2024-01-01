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В Британии нашли альтернативу проверке паспортов в аэропортах

Times: в Британии заменят проверку паспортов системой распознавания лиц

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Depositphotos

Власти Великобритании собираются внедрить систему распознавания лица при прохождении границы в аэропортах, чтобы пассажирам не приходилось предъявлять паспорта. Об этом сообщает газета Times.

«Пассажирам, приезжающим в Британию, не придется предъявлять паспорта на границе. <...> В аэропортах будут установлены новые электронные ворота для пропуска пассажиров в страну, используя только усовершенствованное распознавание лиц», – говорится в статье.

Отмечается, что первые испытания новой системы начнутся в аэропортах королевства в 2024 году.

Начальник британской Пограничной службы Фил Дуглас заявил в интервью изданию, что цель нововведения состоит в том, чтобы создать «умную границу», которая была бы намного более «беспроблемной», чем в настоящее время.

В конце ноября депутаты Европарламента обратились с открытым письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом запретить использование французской полицией алгоритмического программного обеспечения для видеонаблюдения Briefcam.

Ранее сообщалось, что большинство российских регионов внедрили систему распознавания лиц.

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