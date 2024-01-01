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Власти Белгорода назвали фейками сообщения о минировании города

Мэр Демидов назвал фейками сообщения о минировании Белгорода

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Reuters

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил в своем Telegram-канале, что сообщения о якобы минировании противопехотными минами улиц Белгорода являются фейком.

«В соцсетях распространяется информация о минировании «лепестками» улиц города Белгорода. Это фейк!» — написал Демидов.

По словам мэра, на всех улицах и общественных территориях города усилен контроль за безопасностью и круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств. Демидов отметил, что сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало.

Мэр напомнил, что ложная информация распространяется в целях создания паники у населения, и призвал людей доверять только официальным источникам.

В мае 2023 года Демидов сообщал, что в Белгороде после проникновения диверсантов в Белгородскую область проверяют сообщения о минировании зданий.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в Министерстве здравоохранения сообщили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Стало известно также, что специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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