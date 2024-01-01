В Приморье назвали максимальную высоту волны цунами

Максимальная высота волны цунами в Приморье составила 30 сантиметров, а во Владивостоке и Находке — 10-20 сантиметров. Об этом сообщается в Telegram-канале Примгидромета.

Согласно сообщению управления, автоматические датчики системы предупреждения о цунами регистрировали у сел Преображение, Сосуново и Рудная Пристань уровень высоты волны в 30 сантиметров.

«В городах Владивосток и Находка волны достигли отметок 10-20 сантиметров», — указали в Примгидромете.

До этого в МЧС РФ прогнозировали, что максимальная высота волны цунами в Лазовском районе Приморья не превысит 1,2 м.

1 января Центр цунами «Сахалинское УГМС» объявил угрозу цунами во Владивостоке и Находке. Сообщалось, что местное население эвакуируют в безопасные места. Суда, пришвартованные в портах, выходят в открытое море.

Позже МЧС Сахалина заявило, что эвакуация населения из-за цунами не проводится, так как ожидаемая высота волны не ожидается выше 50 см. Спасатели отметили, что такие волны не представляют угрозы для людей. По прогнозам специалистов, цунами пройдет у побережья Невельского района.

Ранее серия мощных землетрясений произошла на западе Японии.