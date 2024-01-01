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Угроза цунами на Сахалине не подтвердилась

МЧС: угроза цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердилась

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Владимир Михайлов/РИА Новости

Угроза цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердилась, сообщает региональное управление МЧС РФ.

«Угроза цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердилась», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 23:02 по местному времени (15.02 мск) угроза цунами была отменена. Максимальная зафиксированная высота волны была зарегистрирована в Холмском городском округе и составила 18 см.

Днем 1 января Центр цунами «Сахалинское УГМС» объявил угрозу цунами после землетрясения в Японии. В ведомстве обратили внимание на то, что силы и средства для ликвидации последствий прохождения стихии готовы. Спасатели попросили население сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

До этого в мэрии Владивостока сообщили, что цунами, которое ожидали в 12.36 мск, не подошло к берегам города.

Ранее серия мощных землетрясений произошла на западе Японии.

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