Вандалы сожгли 745 автомобилей в новогоднюю ночь во Франции

Во Франции вандалы сожгли 745 автомобилей в новогоднюю ночь. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в соцсети X.

«По сравнению с прошлым годом сожгли на 10% меньше автомобилей», — уточнил Дарманен.

Он уточнил, что число задержанных в ходе различных инцидентов превысило 380 человек, что также на 10% меньше показателя 2023 года.

По словам главы ведомства, нынешняя новогодняя ночь в целом прошла спокойнее, чем в 2022 году. Во время подавления беспорядков около 40 правоохранителей были ранены. Большинство полицейских получили легкие травмы из-за обстрела пиротехникой.

В начале декабря в МВД Франции раскрыли подобности нападения в Париже. По словам Дарманена, двое раненых — туристы. Он отметил, что напавший является гражданином Франции, 1997 года рождения. Мужчина страдает от психических расстройств.

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