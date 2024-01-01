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В Запорожье повреждены объекты инфраструктуры

В районах Запорожья под контролем Украины повреждены объекты инфраструктуры

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Brücke-Osteuropa/Wikimedia

Объекты инфраструктуры в подконтрольной украинским властям части Запорожской области оказались повреждены после взрывов. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Юрий Малашко.

В своем Telegram-канале он написал, что получил несколько сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры после взрывов. Малашко не конкретизировал число поврежденных объектов.

До этого в подконтрольной Киеву части Херсонской области объявляли воздушную тревогу. Также сообщалось о повреждении объекта портовой инфраструктуры в Одессе.

В украинском Днепре после взрыва возник пожар на одном из предприятий

Объекты критической инфраструктуры в находящихся под контролем украинских властей в Херсоне и Херсонском районе также получили повреждения. Накануне украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в регионе.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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