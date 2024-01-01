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В Одессе поврежден объект портовой инфраструктуры

В ВСУ заявили о повреждении объекта портовой инфраструктуры в Одессе

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Yulii Zozulia/Global Look Press

Объект портовой инфраструктуры получил повреждение в Одессе. Об этом сообщила представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в эфире украинского телеканала «Рада».

«Под угрозой оказалась портовая инфраструктура», — сказала она.

Гуменюк отметила что произошло попадание в один из объектов инфраструктуры порта Одессы. Взрыв спровоцировал пожар. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

В ночь на понедельник, 1 января, воздушная тревога в Одесской области длилась более 3,5 часа. Украинские СМИ написали о серии взрывов в Одессе.

По данным официального ресурса по оповещению населения, на Украине воздушная тревога продолжалась минувшей ночью более 14 часов. Первые сирены включились 31 декабря в 16:40 мск в Днепропетровской области, затем — в Харьковской области. К 21:08 в красную зону на карте воздушных тревог попала вся страна. Предупреждения отменили в 06:52.

До этого сообщалось о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск), Николаеве, Одессе, Черкассах и других городах, а также — во Львовской области.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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