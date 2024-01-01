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Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 января

1 января в Москве будет облачно с прояснениями и до -11°С

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день 2024 года. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха составит -11... -13°С. В ночь на вторник может похолодать до -20°С.

Ожидается северо-западный ветер с переходом на северный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем будет от -11°С до -16°С. В ночь на вторник столбик термометра может опуститься до -23°С.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников порекомендовал метеозависимым москвичам лечь спать сразу после встречи Нового года.

По его словам, во время резкой смены погоды даже у людей, которые не считают себя метеозависимыми, могут проявиться заторможенность или возбуждение, смена настроения, головокружение и мигрень.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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