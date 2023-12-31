В Киеве произошли взрывы. Об этом пишет «Страна.ua».

В 21:18 мск издание сообщило о взрывах в Киеве со ссылкой на местные паблики.

«Не исключено — кто-то снова запустил салют», — уточнили в «Стране».

В 21:05 — 21:08 мск воздушная тревога была объявлена в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Черновицкой, Сумской, Закарпатской, Волынской и Полтавской областях Украины. В Харьковской области она звучит с 20:34 мск. В Киеве — с 20:29 мск, в Киевской области — с 19:17 мск. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

До этого сообщалось о взрывах в Киевской области. При этом в Киевской областной администрации заявили о работе ПВО.

В ночь на 31 декабря украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве и Киевской области.

В публикации говорится, что ранее сообщалось о беспилотнике в Киевской области, который направлялся в сторону Белой Церкви.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.