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Диетолог рассказала, как не переесть в новогоднюю ночь

Диетолог Соломатина: от еды отвлечет заранее продуманная программа новогодней ночи

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Shutterstock

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что для того, чтобы не переедать в новогоднюю ночь следует заранее продумать программу праздника. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Соломатина подчеркнула, что новогоднюю программу следует продумать, когда человек сначала попробовал что-то со стола, а после переключился на более интересные вещи, то он забывает про еду.

По ее словам, чтобы съеденное удвоилось лучше, а аппетит снизился, следует выйти на свежий воздух. Этому поспособствует смена температуры, что будет требовать определённых калорий.

До этого главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн назвал три опасных продукта, которые нужно убрать с новогоднего стола.

Врач попросил россиян убрать или хотя бы не употреблять в больших количествах копченую, острую и жирную пищу, которая может появиться на новогоднем столе. По его словам, именно эти три категории продуктов увеличивают риск развития онкологических заболеваний кишечника и желудка.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.

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