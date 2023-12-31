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В Москве начали повышать температуру отопления

Заммэра Бирюков: коммунальные службы Москвы готовятся к похолоданию на Новый год

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Shutterstock

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что коммунальные службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления к похолоданию. Его слова приводит ТАСС.

Ожидается, что в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до -13-15°C, а со второго января — до - 21-25°C.

«В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом», — рассказал чиновник.

Уточняется, что корректировка режима теплоподачи производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков и краткосрочного прогноза погоды.

До этого москвичей предупредили о похолодании на Новый год. Ветер прогнозируется юго-западный, 6-11 м/c. Кроме того, синоптики обещают небольшое усиление осадков в виде дождя и мокрого снега.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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