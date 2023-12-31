В Белгороде объявили о ракетной опасности

Мэрия Белгорода запустила сигнал ракетной опасности в городе. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале городской администрации.

«РСЧС: Город Белгород! Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого в приграничных с Украиной районах Воронежской области отменили праздничные мероприятия.

Кроме того новогодние гуляния из-за атаки на Белгород отменил Магадан. По мнению мэра города Юрия Гришана, сейчас неуместно проводить традиционные новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади.

Также мэр Владивостока Константин Шестаков отменил праздничные фейерверки в связи с трагическими событиями в Белгороде. Глава города выразил соболезнования родным и близким тех, кто попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.