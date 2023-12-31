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В Саратовской области произошло столкновение семи фур и одной легковой машины

В Саратовской области в аварии с участием восьми машин пострадал мужчина

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Телеграм-канал «ЧП Саратов»

В Саратовской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрия Юрина.

Инцидент произошел недалеко от поселка Алексеевка. По предварительной информации, участниками аварии стали шесть фур, одна «Газель» и легковой автомобиль марки Toyota.

«В результате пострадал один человек, госпитализирован в районную больницу», – сообщается в публикации.

На данный момент на месте ДТП работают спасатели, медики скорой помощи и сотрудники дорожно-патрульной службы.

Движение на участке, где произошла авария, не ограничено. На месте движение регулируется с помощью сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее в Ленобласти пьяный водитель протаранил шесть автомобилей.

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