На Украине ввели санкции против главы ОПГ «Химпром»

На Украине введены санкции в отношении шести физических лиц, в том числе в отношении главы украинского наркокартеля «Химпром» Егора Буркина. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

В тексте указа отмечается, что санкционные меры введены в отношении главы ОПГ «Химпром» Егора Буркина. В публикации отмечается, что он покинул территорию России в 2016 году, когда им заинтересовались спецслужбы. Буркин переехал на Украину, где получил гражданство. Утверждается, что он использует документы на имя Егора Левченко.

Санкционные меры введены на пять лет, рестрикции подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, на приобретение в собственность земельных участков, запрет на деятельность на территории Украины, принудительное возвращение или принудительное выдворение за пределы страны.

До этого стало известно, что российские спецслужбы выяснили полный состав организованной преступной группировки (ОПГ) «Химпром», создавшей сеть распространения наркотиков в РФ и на Украине.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.