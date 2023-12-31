Судно Maersk в Красном море снова подверглось атаке хуситов

Судно Hangzhou датского судоходного гиганта Maersk подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в X (бывший Twitter).

Отмечается, что в 6:30 по местному времени (совпадает с московским) 31 декабря контейнеровоз Hangzhou компании Maersk подал второй менее чем за 24 часа сигнал бедствия, который сообщил об атаке со стороны четырех малых лодок хуситов.

Отмечается, что хуситы обстреляли Hangzhou с расстояния 20 метров и пытались проникнуть на судно, но были встречены ответным огнем. Кроме того, направленные на место вертолеты США также подверглись обстрелу. Вертолеты открыли огонь, три лодки были потоплены, четвертая ретировалась с места событий.

До этого сообщалось, что американский военный корабль Gravely сбил ракеты хуситов в Красном море. В CENTCOM пояснили, что корабль сбил две противокорабельные баллистические ракеты в качестве ответной меры на атаку хуситов на контейнеровоз датской компании Maersk.

Ранее в США заявили, что не видят признаков прекращения атак хуситов в Красном море.