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В Белгороде люди несут цветы на стихийные мемориалы

Жители Белгорода несут цветы и свечи на стихийные мемориалы в центре города

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Reuters

Жители Белгорода, который попал под массированный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), несут цветы, свечи, конфеты и игрушки на стихийные мемориалы в центре города. Об этом сообщает РИА Новости.

Люди несут цветы к арт-объекту в виде сердца с надписью «Белгород», который находится возле кинотеатра «Победа» и универмага «Маяк». На асфальте возле остановки можно увидеть воронку от снаряда. Рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины. На остановке транспорта лежат гвоздики с траурными лентами.

Кроме того, белгородцы несут цветы, лампадки и игрушки к памятнику «Вечный огонь», чтобы выразить свою поддержку пострадавшим. Рядом находится главная городская елка, ледовый каток, дом правительства, которые получили повреждения в результате обстрела.

В Белгороде на многих улицах дежурят полицейские, ходит общественный транспорт.

До этого мэр Вологды Сергей Воропанов заявлял, что власти города отменили массовые новогодние гуляния, в том числе концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также ряд мероприятий 1 и 2 января из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее жителей Курской области призвали праздновать Новый год дома.

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