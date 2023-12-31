В Севастополе объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали в городе Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

Глава местной администрации сопроводил пост видеороликом, в котором рассказывается о правилах поведения при объявлении воздушной тревоги. В частности, жителям рекомендуется пройти в укрытия и не подходить близко к окнам.

«Внимание! Воздушная тревога», — написал Развожаев.

Утром 31 декабря в Белгороде сработали сирены ракетной опасности. Тогда же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал граждан спуститься в специально оборудованные укрытия.

Позже глава региона оповестил жителей об отмене особого режима в административном центре. Тревога длилась в течение 30 минут, однако никакой информации об ударах по населенному пункту не поступало.

В тот же день Гладков заявил, что украинские войска за последние сутки выпустили по территории Белгородской области около 100 снарядов. Среди населенных пунктов, которые попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказались поселок Уразово и село Щетиновка.

Ранее украинские войска попытались нанести удар по Крыму при помощи надводного беспилотника.