Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка взяла шесть кредитов, продала машину и отдала все деньги мошенникам

В Чите женщина отдала мошенникам 13 млн рублей

close
100%
Depositphotos

В Чите 50-летняя женщина лишилась 13 миллионов рублей за две недели общения с мошенниками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты представились россиянке начальником компании, в которой она раньше работала. По словам неизвестных, счета нынешних и бывших сотрудников могут подвергнуться атаке мошенников.

После этого с женщиной связались якобы представители ФСБ и Центробанка. В беседе они заявили, что на пострадавшую уже оформили несколько кредитов.

В результате россиянка продала машину и оформила шесть кредитов на крупные суммы. Все эти деньги аферисты выманили у нее под предлогом спасения банковских счетов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент аферистов ищут.

Ранее под Белгородом мужчина отдал аферистам более миллиона рублей за приворот бывшей жены.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами