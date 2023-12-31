Россиянка взяла шесть кредитов, продала машину и отдала все деньги мошенникам

В Чите 50-летняя женщина лишилась 13 миллионов рублей за две недели общения с мошенниками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты представились россиянке начальником компании, в которой она раньше работала. По словам неизвестных, счета нынешних и бывших сотрудников могут подвергнуться атаке мошенников.

После этого с женщиной связались якобы представители ФСБ и Центробанка. В беседе они заявили, что на пострадавшую уже оформили несколько кредитов.

В результате россиянка продала машину и оформила шесть кредитов на крупные суммы. Все эти деньги аферисты выманили у нее под предлогом спасения банковских счетов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент аферистов ищут.

Ранее под Белгородом мужчина отдал аферистам более миллиона рублей за приворот бывшей жены.