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Россиянин ограбил аптеку, извинился за свой поступок перед фармацевтом и скрылся

В Янино «вежливый» мужчина с пистолетом ограбил аптеку

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Shutterstock

В Ленобласти ищут вежливого грабителя. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Янино, на Голландской улице. В аптеку зашел мужчина в балаклаве и попросил у фармацевта таблетки от кашля.

Женщина быстро нашла нужное лекарство, но в момент, когда она хотела отдать коробку покупателю, злоумышленник достал пистолет. Он попросил отдать содержимое кассы. Когда грабитель получил семь тысяч рублей, он извинился перед фармацевтом за свой поступок и скрылся.

После инцидента на место прибыли правоохранители. Они пригласили кинолога, но его пес не смог взять след.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Омске мужчина спилил елку в соседнем дворе и подарил любимой женщине.

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