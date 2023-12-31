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В Иркутске скорая помощь с ребенком попала в ДТП

В Иркутске иномарки столкнулись с перевозящей ребенка скорой помощью

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В Иркутске произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на пересечении улиц Либкнехта и Советской. Водители на двух автомобилях марки Subaru столкнулись с каретой скорой помощи, внутри которой находился ребенок.

После аварии на место прибыла другая бригада медиков, которой передали пациента.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует. На кадрах с места инцидента заметно, как часть легкового автомобиля смяло во время столкновения.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге машина ДПС врезалась в два авто каршеринга и такси.

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