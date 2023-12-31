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Названа суточная норма потребления мандаринов

Гастроэнтеролог Белоусов посоветовал есть не больше пяти мандаринов в сутки

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Употреблять мандарины в неограниченных количествах может быть опасно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Он отметил, что салициловая кислота, которой в избытке в мандаринах, может вызвать зуд и покраснение кожи. Кроме того, цитрусовые — это сильный аллерген.

«Если вы знаете о такой особенности своего организма, то не стоит рисковать в период праздников», — указал Белоусов.

Врач предупредил, что переедание мандариновых также может грозить проблемами с ЖКТ и неприятными симптомами: вздутием живота, изжогой и тошнотой. С осторожностью к цитрусовым необходимо относиться и диабетикам, поскольку фруктоза, содержащаяся в них, может спровоцировать повышение сахара в крови.

«Норма для взрослого человека — пять штук мандаринов в сутки, а для детей еще меньше — всего пара штук», — резюмировал специалист.

До этого аналитики составили «мандариновый рейтинг» в России. Самым популярным видом стали мандарины с листочком, спрос на которые вырос на 162% по сравнению с осенью, и на 248% относительно декабря прошлого года.

Ранее россияне ответили, без какого блюда не обходится их новогодний стол.

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