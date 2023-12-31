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Ансамбль ЦВО выступил для российских военных в зоне спецоперации

Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил для российских военных в зоне СВО

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РИА «Новости»

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил с новой концертной программой для российских военных в одном из тыловых районов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Импровизированный концерт состоялся в преддверии новогодних праздников, отметили в ведомстве. Творческий коллектив исполнил музыкальные композиции военной тематики на импровизированной сцене. Для бойцов также играли на балалайке и выступили с танцевальными номерами.

До этого российская рок-певица Юлия Чичерина провела концерт перед военными в зоне спецоперации. В частности, она исполнила песню «Мой рок-н-ролл» группы «Би-2», лидер которой Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) (Егор Бортник) отказался возвращаться в Россию.

В своем Telegram-канале артистка опубликовала видео с выступления. Вместе с этим она еще сделала намек на недавнюю скандальную вечеринку блогерши Насти Ивлеевой.

Ранее вернувшийся с СВО врач пожаловался на песню Сердючки в магазине Петербурга.

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