Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 21

Число погибших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 21. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 — несовершеннолетние. В тяжелом состоянии находится 30 человек.

До этого в МЧС РФ сообщили ТАСС, что по уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек, а в результате обстрела пострадали 111 мирных жителей.

Белгород 30 декабря подвергся обстрелу со стороны Украины. Удар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.