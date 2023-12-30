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В Москве умер публицист Максим Соколов

Публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Колумнист РИА Новости, известный публицист Максим Соколов скончался. Об этом агентству сообщила его супруга.

Журналисту было 64 года. Как стало известно, его не стало на даче в Тверской области.

Много лет Соколов был обозревателем «Коммерсанта» и «Известий», а также одним из авторов информационно-аналитического интернет-журнала GlobalRus. Журналист вел программу «Однако» на Первом канале. В разное время колумнист публиковал свои статьи и материалы в «Русском журнале», «Эксперте», «Комсомольской правде» и ряде других СМИ.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал случившееся невосполнимой утратой и большой потерей, а самого Соколова — журналистом, задававшим высочайшую планку для коллег. Журналист и публицист Егор Холмогоров назвал Соколова золотым пером России.

До этого артиста Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования. Уже в воскресенье, 31 декабря, он должен выйти на сцену Театра имени Ленсовета в спектакле «В этом милом старом доме».

Ранее режиссер Сокуров опроверг сообщения о завершении карьеры.

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