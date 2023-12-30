В Москве умер публицист Максим Соколов

Колумнист РИА Новости, известный публицист Максим Соколов скончался. Об этом агентству сообщила его супруга.

Журналисту было 64 года. Как стало известно, его не стало на даче в Тверской области.

Много лет Соколов был обозревателем «Коммерсанта» и «Известий», а также одним из авторов информационно-аналитического интернет-журнала GlobalRus. Журналист вел программу «Однако» на Первом канале. В разное время колумнист публиковал свои статьи и материалы в «Русском журнале», «Эксперте», «Комсомольской правде» и ряде других СМИ.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал случившееся невосполнимой утратой и большой потерей, а самого Соколова — журналистом, задававшим высочайшую планку для коллег. Журналист и публицист Егор Холмогоров назвал Соколова золотым пером России.

До этого артиста Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования. Уже в воскресенье, 31 декабря, он должен выйти на сцену Театра имени Ленсовета в спектакле «В этом милом старом доме».

Ранее режиссер Сокуров опроверг сообщения о завершении карьеры.