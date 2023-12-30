Гладков доложил Путину и Мишустину об обстановке в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру страны Михаилу Мишустину об обстановке в Белгороде после атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путину доложили об ударах по Белгороду.

Губернатор назвал обстрел города «самым тяжелым последствием за последние два года».

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Гладков также рассказал, что было проведено заседание оперативного штаба, где все главы силовых структур доложили о последствиях украинского массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности региона.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.