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Гладков доложил Путину и Мишустину об обстановке в Белгороде

Гладков доложил Путину и Мишустину об обстановке в Белгороде после обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру страны Михаилу Мишустину об обстановке в Белгороде после атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путину доложили об ударах по Белгороду.

Губернатор назвал обстрел города «самым тяжелым последствием за последние два года».

Гладков также рассказал, что было проведено заседание оперативного штаба, где все главы силовых структур доложили о последствиях украинского массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности региона.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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Обстрел Белгорода
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