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Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле в Белгороде детей

Львова-Белова: четверо детей попали в реанимацию из-за обстрела Белгорода

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Кадр из видео/МЧС России

Четверо раненных при обстреле в Белгороде детей попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

По ее словам, всего ранены 17 несовершеннолетних жителей города.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В МЧС сообщили, что из-за обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить.

В этот же день Гладков заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Издание РБК-Украина написало, что Силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде. Источник назвал сегодняшнюю атаку на Белгород «совместным мероприятием». По его словам, это произошло в ответ на российские обстрелы украинских городов. Он также заявил, что «мероприятия продолжаются».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад пересек красные и даже бордовые линии поставками оружия на Украину.

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Обстрел Белгорода
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