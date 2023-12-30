Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде

Сергей Собянин выразил соболезнование в связи с трагедией в Белгороде, произошедшей из-за обстрела центра города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Мэр Москвы написал в своем Telegram-канале, что столичные власти выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ для оказания помощи пострадавшим.

«Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт», — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что Москву с Белгородом связывают тесные братские связи. Собянин добавил, что при необходимости власти выделят необходимую помощь для восстановления города.

До этого ТАСС сообщил, что при обстреле ВСУ повреждены около 40 гражданских объектов. По словам источника агентства, среди поврежденных объектов нет ни одного военного, при этом пострадали торговый центр, университет, жилые дома и другие здания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Белгород по поручению главы государства вылетела бригада Минздрава во главе с руководителем этого ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Ранее в Белгороде заработала система оповещения.