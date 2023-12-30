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Москвич «заминировал» все поезда в Самару, чтобы остановить жену после семейной ссоры

В Москве задержали мужчину, заявившего о минировании поездов из-за ссоры с женой

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Depositphotos

Житель Москвы может оказаться за решеткой, попытавшись остановить жену после ссоры сообщением о минировании. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

После заявления неизвестного о минировании поездов, следующих в Самару, транспортные полицейские стали проверять объекты на Курском и Казанском вокзалах. Подозрительных предметов ими обнаружено не было, но поезда, ожидавшие отправления с Казанского вокзала, были задержаны на два часа.

Затем на станции Москва – Курская остановили 36-летнего мужчину. Он признался в совершении звонка и пояснил, что сделал его из-за ссоры с супругой. Он решил, что она может уехать в Самару, и попытался ее остановить.

Возбуждено дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее кировчанин жестоко избил бывшую жену и «заминировал» свой дом.

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