Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале предупредил о ракетной опасности в Белгороде.

«В городе запущена сирена ракетной опасности», — сообщил глава региона.

Он попросил всех жителей города спуститься в укрытие.

«Опасность сохраняется», — добавил чиновник.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. Как писал губернатор региона, они попали в жилой сектор.

В этот же день Гладков сообщил, что число поврежденных объектов после недавних обстрелов Белгородской области со стороны украинских войск возросло до 61: различные разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении, а также 27 автомобилях.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.