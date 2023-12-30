Две девочки пострадали от нападения бездомной собаки в Уфе

От нападения бездомной собаки в Уфе пострадали дети. Об этом сообщает портал Ufanovosti.ru.

Сразу две девочки с укушенными ранами пальцев рук обратились 29 декабря в травмпункт №4. Пострадавшие рассказали, что гуляли по Стадионной улице и на них напала бродячая собака.

После оказания медицинской помощи подростков отпустили домой. В службе по отлову узнали об агрессивном животном, к настоящему времени собаку уже поймали.

Ранее житель Калуги рассказал о состоянии сына после нападения собаки бойцовской породы и его боязни выходить на улицу.