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Две девочки пострадали от нападения бездомной собаки в Уфе

В Уфе бродячая собака напала на девочек-подростков и покусала их

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Depositphotos

От нападения бездомной собаки в Уфе пострадали дети. Об этом сообщает портал Ufanovosti.ru.

Сразу две девочки с укушенными ранами пальцев рук обратились 29 декабря в травмпункт №4. Пострадавшие рассказали, что гуляли по Стадионной улице и на них напала бродячая собака.

После оказания медицинской помощи подростков отпустили домой. В службе по отлову узнали об агрессивном животном, к настоящему времени собаку уже поймали.

Ранее житель Калуги рассказал о состоянии сына после нападения собаки бойцовской породы и его боязни выходить на улицу.

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