Задержан подозреваемый в установке взрывчатки на ж/д подстанции в Ярославле

В Ярославле задержан подозреваемый в установке взрывного устройства на железнодорожной станции Филино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, преступником оказался 23-летний житель Ярославля. Он признался в установке самодельного взрывного устройства, против него возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы.

До этого сообщалось, что в Ивановской области мужчина собирался поджечь военкомат, но был задержан при подготовке нападения и осужден. Следствие установило, что 30-летний местный житель решил устроить пожар в здании военного комиссариата города Иванова. С этой целью он нашел единомышленников, готовых пойти на преступление вместе с ним, но затем был задержан оперативными сотрудниками УФСБ и реализовать свой замысел не смог.

Его обвинили в совершении теракта, судили по 205-й статье УК РФ, приговорив к шести годам лишения свободы.

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