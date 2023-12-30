Россиянам рассказали, как сделать новогодний стол полезным для здоровья

Блюда новогоднего столе можно сделать более полезными и менее жирными. Советами поделился заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников в беседе с RT.

В качестве закусок могут подойти холодец и заливное, особенно если предварительно убрать жир с его поверхности. Также можно использовать овощи — как свежие, так и маринованные, квашеные.

«Достойное место на диетическом столе займет рыба, в том числе жирные сорта. В качестве гарниров к мясным блюдам можно использовать ягоды: бруснику, вишню», — сказал он.

На «здоровом» столе не должно быть хлебобулочных изделий из муки высшего сорта. Традиционное картофельное пюре можно приготовить с добавлением цветной капусты, репы или сельдерея.

Для многих россиян важна не только польза и вкус еды, но и низкая цена на продукты. Юрист Диана Сорк рассказала, что заранее составленное меню и заблаговременная закупка части продуктов помогут сэкономить на новогоднем столе.

Ранее россияне ответили, без какого блюда не обходится их новогодний стол.