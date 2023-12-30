Источник сообщил, что подозреваемый в убийстве отца Легойды сбежал с фронта

Подозреваемый в убийстве 90-летнего отца Владимира Легойды дезертировал из части Минобороны РФ, не дослужив контракт, и находился в розыске. Об этом сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник.

Уточняется, что до этого мужчина был завербован в отряд «Шторм Z» в колонии в Брянской области.

По данным информационного ресурса, 25-летний уроженец Брянска Адам Щербаков несколько раз был судим за разбои и грабежи. В 2022 году он отбывал очередной срок в исправительной колонии, где и был позднее завербован Минобороны. Как пишет «ВЧК-ОГПУ», мужчина подписал контракт и несколько месяцев был штурмовиком, однако затем сбежал.

По данным источника канала, в поисках денег Щербаков в подмосковном магазине встретил 90-летнего Романа Легойду, который пришел туда за хлебом. Дезертир рассказал пожилому мужчине о своем участии на СВО и посетовал на тяжелую судьбу, после чего Легойда вызвался подвезти Щербакова на своей машине до соседнего магазина.

Как пишет «ВЧК-ОГПУ», по дороге Адам угрожал Легойде ножом и требовал деньги. С собой у Романа были 100 тысяч рублей, на которые он планировал купить близким подарки на Новый год. Роман оказал сопротивление, после чего Щербаков убил водителя и скинул его тело в овраг.

По информации Telegram-канала 112, Щербаков был осужден за разбой на девять лет, но вступил в ЧВК и был амнистирован. Уточняется, что в ближайшее время убийцу отправят в СИЗО.

29 декабря стало известно, что тело отца Владимира Легойды, бывшего главы пресс-службы патриарха Кирилла, нашли в Подмосковье. По данным Telegram-канала Mash, Легойда выехал из дома примерно в полдень за хлебом и пропал. Через четыре часа было обнаружено его тело. Следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту убийства.

Ранее сообщалось, что Следком расследует попытки покушений на должностных лиц в Крыму и Севастополе.