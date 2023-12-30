Двухлетний мальчик получил ожог пищевода из-за набора «Юный химик»

Из квартиры в Калининском районе Петербурга госпитализирован двухлетний мальчик, ребенок выпил раствор из детского набора «Юный химик». Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в квартире по Проспекту Науки в Петербурге, двухлетний мальчик под присмотром матери играл с набором химических реактивов. В какой-то момент он случайно сделал глоток из пробирки, после чего ему стало плохо.

Мать вызывала скорую помощь, пострадавшего с химическим ожогом пищевода доставили в детскую больницу, он находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Отчим мальчика рассказал, что набор «Юный Химик» подарили старшему ребенку в детском саду.

«Старший делал опыт, младший играл рядом. Все произошло за секунду, схватил реактив и потянул в рот. У младшего ожог пищевода третьей степени» — сообщил мужчина.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Ранее годовалый мальчик оказался в больнице из-за капель от насморка.