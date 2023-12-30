Родителям рассказали, как правильно организовать досуг ребенка в праздники

Во время планирования досуга ребенка на период новогодних праздников важно учитывать его пожелания, а также режим дня. Об этом рассказала детский психолог Дарья Михайлова, пишут «Известия».

Режим дня в праздники нужно поддерживать, даже несмотря на перерыв в учебе, предупредила эксперт. Исключение можно сделать в новогоднюю ночь.

Ребенку нужны прогулки на свежем воздухе, а также внимание и понимание важности его роли в семье, отметила психолог. Именно поэтому он, как и остальные члены семьи, тоже должен принимать участие в планировании досуга. На новогодние праздники можно съездить к родственникам, посетить другой город, катки, мастер-классы, парки, музеи, выставки и многое другое. Однако важно не перегружать ребенка излишней активностью, добавила специалист.

«Чтобы каникулы не превратились в интенсивные «гастроли», от которых потом нужно отдыхать, важно соблюдать баланс активного и пассивного времяпрепровождения. В таком случае нервная система ребенка будет восстанавливаться, обрабатывать все входящие стимулы, формировать новые нейронные связи», — рассказала Михайлова.

Если же ребенок наотрез отказывается от активного отдыха, вопрос нужно решать с помощью диалога. Можно дать ребенку возможность немного побыть дома для восстановления сил, если он к концу года действительно сильно устал от учебы, посоветовала психолог.

Несколько советов по подготовке и празднованию Нового года дала психолог Ирина Андриевская. По ее словам, чтобы оставить время на здоровый отдых, стоит сохранять баланс между активным времяпрепровождением и заботой о своем здоровье.

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