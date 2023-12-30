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Вулкан на Камчатке выбросил пепел

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шесть километров

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Wikimedia

Вулкан Ключевской на Камчатке, являющийся самым высоким действующий вулканом в Евразии, выбросил облако пара и газа с содержанием пепла на высоту до шести км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

«30 декабря 2023 г., 14:48. Вулкан Ключевской. Высота пеплового выброса составила около 6 тыс. м. над уровнем моря», — отмечается в публикации.

Ключевскому вулкану присвоили «зеленый» код авиационной опасности. Это означает, что масштабных пепловых выбросов из его кратера не будет, но периодически могут возникать парогазовые выбросы с примесью пепла на относительно небольшую высоту. В этом случае пепловые шлейфы представляют опасность для авиации, работающей по местным авиалиниям.

До этого сообщалось, что на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения началось извержение вулкана.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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