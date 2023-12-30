Россиянам рассказали о правилах употребления алкоголя в Новый год

Наркологи рассказали RT о правилах употребления алкоголя в Новый год.

Доктор медицинских наук, психиатр-нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков отметил, что не существует уровня употребления алкоголя, который был бы безвредным для здоровья. По его словам, алкоголь связан минимум с семью типами рака, включая наиболее часто встречающиеся, в числе которых колоректальный рак и рак молочной железы.

«С увеличением количества потребляемого алкоголя значительно возрастает риск развития рака. Часто, начиная праздники с шампанского, люди не могут вовремя остановиться. Основной совет для новогодних праздников — воздержаться от алкоголя», — посоветовал специалист.

Он добавил, что если человек все же решает пить, то важно контролировать количество алкоголя, чтобы оно не наносило токсического вреда организму и не приводило к различным изменениям или негативным последствиям. Он также посоветовал не смешивать спиртные напитки разной крепости.

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев напомнил, что алкоголь обостряет хронические заболевания и снижает иммунитет, что может привести к развитию вирусных и простудных заболеваний. Специалист посоветовал пить больше обычной негазированной минеральной воды, чтобы восполнить баланс электролитов. По словам нарколога, также не стоит все время сидеть за столом — нужно больше двигаться и выходить на улицу.

«Если все же в новогоднюю ночь вы перебрали с алкоголем, то на следующий день от продолжения застолья лучше воздержаться и дать организму отдохнуть. Продолжение праздника и «опохмел» — это прямой путь к запою и развитию зависимости», — сказал Исаев.

До этого терапевт, кардиолог Татьяна Романенко рассказала, что переедание и злоупотребление алкоголем в Новый Год могут привести к опасным последствиям для здоровья.

Главный врач Московского центра медицинской токсикологии «Мед-Токс», психиатр-нарколог Александр Панов также советовал людям, которые склонны к потере контроля над количеством алкоголя, определить для себя границу дозволенного, чтобы избежать похмелья в новогодние праздники.

Ранее россиянам рассказали, как снизить риск отравления алкоголем.