Российские хирурги заменили сердечный клапан беременной пациентке

Уникальную кардиологическую операцию провели беременной пациентке в Краснодарской клинической больнице, врачи заменили женщине сердечный клапан и спасли две жизни. Об этом в Telegram-канале сообщила вице-губернатор края Анна Минькова.

29-летняя жительница Краснодарского края обратилась в медицинское учреждение. Протез ее аортального сердечного клапана требовал срочной замены, ситуацию осложняла беременность пациентки, срок составлял 20 недель.

«Будущей матери заменили сердечный клапан под рентген-контролем через бедренную артерию. Операцию провели без разрезов и искусственного кровообращения. УЗИ сердца показало отличный результат и функцию нового протеза», — сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Хирургическое вмешательство длилось два часа, за состоянием плода также наблюдала бригада медиков, наркоз не отразился на будущем ребенке, его показатели в норме. Как отметили медики, подобное вмешательство у беременных — редкость в мировой практике.

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