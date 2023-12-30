«Аэрофлот» продлит действие программы «плоских» тарифов

Авиакомпания «Аэрофлот» продлила действие программы «плоских» тарифов на 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что специальные фиксированные цены будут действовать для перелетов эконом классом из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и Калининград. В пункты на Дальний Восток стоимость билета в одну сторону составит 17 100 руб, туда и обратно — 28 400 руб. На рейсах авиакомпании «Россия»: 15 050 руб. в одну сторону, 25 000 руб. туда и обратно.

До Калининграда полет будет стоить 6 400 руб. в один конец, туда и обратно — 10 650 руб.

В авиакомпании добавили, что повышение тарифа запланировано на 6% в октябре 2024 года.

До этого глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что в 2023 году авиакомпания перевезла 37,5 млн пассажиров, тем самым увеличив долю на внутреннем рынке авиаперевозок на 6%.

Он добавил, что в сфере международных перевозок объемы перевозок выросли на 77%. Так, за год «Аэрофлот» перевез 9,5 млн человек.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.