В Нижнем Новгороде не стало единственного в России корги-полицейского

Единственный в России пес породы корги, долгое время служивший в транспортной полиции, скончался в Нижнем Новгороде, будучи уже на пенсии. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила хозяйка животного Ольга Чумарова.

«Вот и закончилась еще одна моя история. Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес. Самый крутой корги в России!», — написала Чумарова, кинолог Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД России по Поволжью.

Корги по кличке Рыжий прошел аттестацию в МВД в 2013 году, когда ему было два года. Пес проходил службу в управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу и, как утверждается, отлично помогал в выявлении по запаху наркотиков разного вида.

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