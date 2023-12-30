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В Нижнем Новгороде не стало единственного в России корги-полицейского

Кинолог Ольга Чумакова: единственного в России корги-полицейского больше нет

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corgi_police_dog/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Единственный в России пес породы корги, долгое время служивший в транспортной полиции, скончался в Нижнем Новгороде, будучи уже на пенсии. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила хозяйка животного Ольга Чумарова.

«Вот и закончилась еще одна моя история. Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес. Самый крутой корги в России!», — написала Чумарова, кинолог Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД России по Поволжью.

Корги по кличке Рыжий прошел аттестацию в МВД в 2013 году, когда ему было два года. Пес проходил службу в управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу и, как утверждается, отлично помогал в выявлении по запаху наркотиков разного вида.

В июне 2020 года собаку отправили на заслуженный отдых.

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