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Грабитель вложил муляж взрывчатки в руку продавца и забрал из магазина цепь за 300 тысяч

В Крыму мужчина с муляжом взрывчатки ограбил ювелирный магазин

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Shutterstock

Ювелирный магазин в Керчи ограбил мужчина, вооруженный муляжом взрывчатки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Злоумышленник пришел в сетевой магазин и обратился к консультанту. Он изучил ассортимент и выбрал понравившиеся ему кольцо и цепь стоимостью 600 тыс. рублей. Затем мужчина достал из кармана валик с торчащим проводом и положил его кассиру на ладонь. Женщина не сразу поняла, что происходит, но посетитель заявил об ограблении и пообещал активировать «взрывчатку», если она не отдаст ему все бесплатно.

Грабителю удалось покинуть магазин с цепью за 300 тыс. рублей, однако на место уже выехала группа быстрого реагирования и полицейские. Вскоре выяснилось, что СВУ, которым угрожал кассирше посетитель, оказалось муляжом. В отношении преступника возбудили дело о разбое.

Ранее неизвестные опустошили сейф столичной бизнесвумен на 28 млн рублей и не оставили следов взлома.

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